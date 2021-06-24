В России предлагают ограничить использование электросамокатов виновникам ДТП

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ограничить использование электросамокатов лицам, которые ранее становились виновниками ДТП, и установить новые нормы их аренды. Копии обращений на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

«В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов прошу вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т. д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий», — отметил Петров.

По его словам, клиенты прокатных сервисов зачастую являются виновниками различных инцидентов и дорожно-транспортных происшествий.

Во многом это объясняется дефицитом опыта вождения и отсутствием достаточного уровня персональной ответственности, добавил собеседник RT.

«Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечёт за собой запрет на использование сервиса до пяти лет», — говорится в тексте обращения.

При этом, как отметил общественник, если лишённое права управления шерингом лицо будет замечено за управлением арендным ТС, то данное нарушение должно наказываться административным штрафом или даже арестом, как это происходит в случае соответствующего нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля.

Подробнее — в материале RT.

Ранее в МВД заявили о почти трёхкратном росте числа ДТП с электросамокатами.