Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

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Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил Игорь Трунов.
Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
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«Жалоба подана в интересах 70 родственников погибших на нарушение ст. 2 Конвенции по правам человека — право на жизнь, ст. 13 — право на справедливое судебное разбирательство», — цитирует представителя потерпевших РИА Новости.

Он напомнил, что истцы подавали в Мещанский суд иск к Министерству обороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме «Амлин», но получили отказ.

25 декабря 2016 года летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров, его фрагменты были обнаружены в море в 1,5 км от берега недалеко от Сочи. На борту самолёта находились 92 человека, все они погибли.

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