Документальный телеканал RTД отмечает десять лет в эфире

Круглосуточный документальный канал RTД отмечает десять лет с момента первого выхода в эфир. За время вещания телеканал выпустил более 800 документальных фильмов и около 1 тыс. эпизодов сериалов.

Телеканал начал вещание в июне 2011 года, старт выходу канала в эфир тогда дал президент России Дмитрий Медведев.

«Уже десять лет мы показываем кино — о глобальных проблемах земного шара и судьбах отдельных людей. Телеканал, который в первые годы вещания рассказывал о России, сегодня охватывает весь мир», — рассказала руководитель RTД Екатерина Яковлева.

Она отметила, что съёмочные группы телеканала побывали в самых далёких уголках планеты и, «несмотря на риск, они привозят истории, о которых стоит рассказывать».

За годы вещания телеканал завоевал более 40 престижных международных наград, в том числе New York Festivals, Telly Awards и Omni Intermedia Awards.

Снятые RTД фильмы «Кодокуши. Одинокая смерть» о современной Японии, где растёт число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, и лента «Дети Сирии. Воспитанные войной» о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни, были удостоены золота телевизионной премии New York Festivals.

Фильм «H2нОль» об острой нехватке питьевой воды в Индии завоевал золото New York Festivals, а также главную награду международного фестиваля US International Film & Video Festival.

Финалистами New York Festivals становились работы «Большой балет Бразилии» о единственной школе Большого театра России за рубежом и «Конго. Дети с мачете» — о молодёжных бандах в африканской стране.

Также RTД снял фильм «Дикие и свободные» к 25-летию Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России. Лента рассказывает о сотрудниках фонда, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.

RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT.