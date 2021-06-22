Психолог рассказала, нужно ли заставлять ребёнка учиться летом
- РИА Новости
«Расхожее мнение, что лето — это «пятая четверть», во многом порождается острой неуверенностью в завтрашнем дне самих родителей», — цитирует эксперта kp.ru.
По её словам, родители, заставляя детей учиться всё больше и больше, нередко транслируют им не интерес к знаниям, а страх.
Как считает эксперт, если ребёнком в учёбе руководит страх, то в какой-то момент он просто устаёт бояться и говорит, что ничего не будет делать.
Ранее психолог Наталья Мануйлова в беседе с ФАН рассказала, как перестать испытывать страх за своего ребёнка.