Снайперы спецназа ЮВО приступили к новому курсу спецподготовки по стрельбе
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Занятия проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, республиках Северного Кавказа.
По легенде учений, БПЛА условного противника вошли в запретную зону, снайперы обнаруживают их задолго до подлёта к военным объектам при помощи радиолокационных станций. Координаты передают снайперским группам.
К занятиям привлекли более 400 военнослужащих и десять вертолётов.
Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что мотострелки Северного флота прошли курс тактической медицины.