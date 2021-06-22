Снайперы спецназа ЮВО приступили к новому курсу спецподготовки по стрельбе

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Снайперские соединения спецназа Южного военного округа приступили к новому курсу спецподготовки, посвящённому стрельбе по беспилотникам и наземным объектам условного противника из вертолётов Ми-8.
Снайперы спецназа ЮВО приступили к новому курсу спецподготовки по стрельбе
  • © пресс-службы Южного военного округа

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Занятия проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, республиках Северного Кавказа.

По легенде учений, БПЛА условного противника вошли в запретную зону, снайперы обнаруживают их задолго до подлёта к военным объектам при помощи радиолокационных станций. Координаты передают снайперским группам.

К занятиям привлекли более 400 военнослужащих и десять вертолётов.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что мотострелки Северного флота прошли курс тактической медицины.

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