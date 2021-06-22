Снайперы спецназа ЮВО приступили к новому курсу спецподготовки по стрельбе

Снайперские соединения спецназа Южного военного округа приступили к новому курсу спецподготовки, посвящённому стрельбе по беспилотникам и наземным объектам условного противника из вертолётов Ми-8.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Занятия проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, республиках Северного Кавказа.

По легенде учений, БПЛА условного противника вошли в запретную зону, снайперы обнаруживают их задолго до подлёта к военным объектам при помощи радиолокационных станций. Координаты передают снайперским группам.

К занятиям привлекли более 400 военнослужащих и десять вертолётов.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что мотострелки Северного флота прошли курс тактической медицины.