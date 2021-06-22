В Воронежской области вводят запрет на работу фуд-кортов

Короткая ссылка
В Воронежской области с 22 июня вводятся ограничения на работу фуд-кортов, указ об этом подписал губернатор Александр Гусев.
В Воронежской области вводят запрет на работу фуд-кортов
  • globallookpress.com

«В связи с ростом заболеваемости населения региона новой коронавирусной инфекцией с 22 июня, помимо ранее озвученных ограничений, запрещается деятельность аттракционов, расположенных в помещениях, и фуд-кортов», — сообщила пресс-служба областного правительства.

Также хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, запрещено проводить массовые акции.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в четырёх муниципалитетах Крыма ввели ограничения на работу дискотек, ночных и караоке-клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить