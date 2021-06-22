В Воронежской области вводят запрет на работу фуд-кортов

В Воронежской области с 22 июня вводятся ограничения на работу фуд-кортов, указ об этом подписал губернатор Александр Гусев.

globallookpress.com

«В связи с ростом заболеваемости населения региона новой коронавирусной инфекцией с 22 июня, помимо ранее озвученных ограничений, запрещается деятельность аттракционов, расположенных в помещениях, и фуд-кортов», — сообщила пресс-служба областного правительства. Также хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, запрещено проводить массовые акции. Как ранее сообщало «Крыминформ», в четырёх муниципалитетах Крыма ввели ограничения на работу дискотек, ночных и караоке-клубов.