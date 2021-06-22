В Воронежской области вводят запрет на работу фуд-кортов
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«В связи с ростом заболеваемости населения региона новой коронавирусной инфекцией с 22 июня, помимо ранее озвученных ограничений, запрещается деятельность аттракционов, расположенных в помещениях, и фуд-кортов», — сообщила пресс-служба областного правительства.
Также хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, запрещено проводить массовые акции.
Как ранее сообщало «Крыминформ», в четырёх муниципалитетах Крыма ввели ограничения на работу дискотек, ночных и караоке-клубов.