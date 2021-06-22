В Волгограде состоялась патриотическая акция на Мамаевом кургане

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В канун Дня памяти и скорби в Волгограде провели традиционную всероссийскую патриотическую акцию «Завтра была война…». В память о павших в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане зажгли сотни свечей.
В Волгограде состоялась патриотическая акция на Мамаевом кургане
  • ©volgograd.ru

Об этом пишет сайт Novostivolgograda.

К акции на Мамаевом кургане присоединились волгоградцы, руководство региона, сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, курсанты Волгоградской академии МВД России, кадеты полицейских классов.

Участники с зажжёнными свечами выстроились на площади Героев и, почтив минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне, возложили цветы к Вечному огню.

Акцию «Завтра была война…» впервые провели в 2012 году по инициативе волгоградских полицейских.

Как ранее сообщал сайт «Дни.ру», председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Новодевичье кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилы героев обороны столицы утром 22 июня.

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