В Волгограде состоялась патриотическая акция на Мамаевом кургане
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Об этом пишет сайт Novostivolgograda.
К акции на Мамаевом кургане присоединились волгоградцы, руководство региона, сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, курсанты Волгоградской академии МВД России, кадеты полицейских классов.
Участники с зажжёнными свечами выстроились на площади Героев и, почтив минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне, возложили цветы к Вечному огню.
Акцию «Завтра была война…» впервые провели в 2012 году по инициативе волгоградских полицейских.
Как ранее сообщал сайт «Дни.ру», председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Новодевичье кладбище в Москве, чтобы возложить цветы на могилы героев обороны столицы утром 22 июня.