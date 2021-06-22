В Волгограде состоялась патриотическая акция на Мамаевом кургане

В канун Дня памяти и скорби в Волгограде провели традиционную всероссийскую патриотическую акцию «Завтра была война…». В память о павших в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане зажгли сотни свечей.

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