В Крыму начали первые выплаты компенсаций пострадавшим от стихии
- РИА Новости
«Сегодня уже первые транши после 16:00 пойдут. Начнутся в Керчи, это более 50 заявлений, которые там были утверждены. Уже на этапе направления средства по городу Ялте, Кировскому, Ленинскому и Советскому районам, каждый день у нас списки будут обновляться», — приводит РИА Новости её слова.
Романовская отметила, что власти делают всё возможное, чтобы «очень быстро, оперативно отработать и направить» средства гражданам.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.