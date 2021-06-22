В Крыму начали первые выплаты компенсаций пострадавшим от стихии

В Крыму начали выплачивать первые компенсации пострадавшим от подтоплений в регионе. Об этом заявила вице-премьер региона — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

«Сегодня уже первые транши после 16:00 пойдут. Начнутся в Керчи, это более 50 заявлений, которые там были утверждены. Уже на этапе направления средства по городу Ялте, Кировскому, Ленинскому и Советскому районам, каждый день у нас списки будут обновляться», — приводит РИА Новости её слова.

Романовская отметила, что власти делают всё возможное, чтобы «очень быстро, оперативно отработать и направить» средства гражданам.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.