В Хабаровске в День памяти и скорби проходят патриотические мероприятия
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Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Так, в Хабаровске состоялось возложение траурных венков к мемориалу Вечного огня на площади Славы.
В нём приняли участие Полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, члены правительства края и администрации города, представители общественности и духовенства.
Также в этот день в 19:15 будет объявлена общенациональная Минута молчания.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.