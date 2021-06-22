В Хабаровске в День памяти и скорби проходят патриотические мероприятия

В Хабаровске 22 июня — в День памяти и скорби — проходят мероприятия, приуроченные к 80-ой годовщине с начала Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, в Хабаровске состоялось возложение траурных венков к мемориалу Вечного огня на площади Славы.

В нём приняли участие Полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, члены правительства края и администрации города, представители общественности и духовенства.

Также в этот день в 19:15 будет объявлена общенациональная Минута молчания.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.