В Хабаровске в День памяти и скорби проходят патриотические мероприятия

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В Хабаровске 22 июня — в День памяти и скорби — проходят мероприятия, приуроченные к 80-ой годовщине с начала Великой Отечественной войны.
В Хабаровске в День памяти и скорби проходят патриотические мероприятия
  • © Администрация Хабаровска

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, в Хабаровске состоялось возложение траурных венков к мемориалу Вечного огня на площади Славы.

В нём приняли участие Полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев, врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, члены правительства края и администрации города, представители общественности и духовенства.

Также в этот день в 19:15 будет объявлена общенациональная Минута молчания.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.

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