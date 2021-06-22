Губернатор Самарской области обратился к жителям в День памяти и скорби

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона, ветеранам и труженикам тыла. В ходе речи он напомнил о патриотической важности Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня.
Губернатор Самарской области обратился к жителям в День памяти и скорби
  • © пресс-служба губернатора Самарской области

Об этом пишет sova.info.

По словам Азарова, 22 июня в России вспоминают всех, кто отважно встретил врага на западных рубежах Родины и кто героически сражался на фронтах, отдавая силы для разгрома агрессора. 

«Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за всё, что вы сделали для фронта, для нашей Великой Победы», — сказал губернатор.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае провели акцию «Свеча памяти».

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