Губернатор Самарской области обратился к жителям в День памяти и скорби

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона, ветеранам и труженикам тыла. В ходе речи он напомнил о патриотической важности Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Об этом пишет sova.info.

По словам Азарова, 22 июня в России вспоминают всех, кто отважно встретил врага на западных рубежах Родины и кто героически сражался на фронтах, отдавая силы для разгрома агрессора.

«Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за всё, что вы сделали для фронта, для нашей Великой Победы», — сказал губернатор.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае провели акцию «Свеча памяти».