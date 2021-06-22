Губернатор Самарской области обратился к жителям в День памяти и скорби
- © пресс-служба губернатора Самарской области
Об этом пишет sova.info.
По словам Азарова, 22 июня в России вспоминают всех, кто отважно встретил врага на западных рубежах Родины и кто героически сражался на фронтах, отдавая силы для разгрома агрессора.
«Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за всё, что вы сделали для фронта, для нашей Великой Победы», — сказал губернатор.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае провели акцию «Свеча памяти».