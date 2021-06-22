Севастополь присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»

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В Севастополе 22 июня, в День памяти и скорби, в 21:30 лучи более 80 прожекторов направят в небо — так город примет участие во всероссийской акции «Лучи Победы».
Севастополь присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отмечается, 22 июня более 80 прожекторных установок и осветительная техника музея-заповедника «Херсонес Таврический», аэродрома Кача, Севастопольского морского порта, спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь», а также передвижные комплексы на территории Приморского бульвара, на Южном и Северном молах будут направлены в небо в знак памяти.

В 2020 году город-герой Севастополь инициировал проведение акции «Лучи Победы», к которой присоединились 58 городов-героев и городов воинской славы.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», акцию «Свеча памяти» провели в Краснодарском крае.

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