Севастополь присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как отмечается, 22 июня более 80 прожекторных установок и осветительная техника музея-заповедника «Херсонес Таврический», аэродрома Кача, Севастопольского морского порта, спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь», а также передвижные комплексы на территории Приморского бульвара, на Южном и Северном молах будут направлены в небо в знак памяти.
В 2020 году город-герой Севастополь инициировал проведение акции «Лучи Победы», к которой присоединились 58 городов-героев и городов воинской славы.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», акцию «Свеча памяти» провели в Краснодарском крае.