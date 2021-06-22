Во Владивостоке в День памяти и скорби почтили память советских воинов

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Жители Владивостока вышли к Вечному огню, чтобы почтить память советских воинов в День памяти и скорби, 22 июня.
Во Владивостоке в День памяти и скорби почтили память советских воинов
  • ©vlc.ru

Об этом пишет агентство vostokmedia.com.

На церемонии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Так, в памятном митинге у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» почтили минутой молчания жертв Великой Отечественной войны.

К Вечному огню возложили венки и цветы.

Также Владивосток присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой 80-летию с начала войны.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», акцию «Свеча памяти» провели в Краснодарском крае.

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