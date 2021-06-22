Во Владивостоке в День памяти и скорби почтили память советских воинов

Жители Владивостока вышли к Вечному огню, чтобы почтить память советских воинов в День памяти и скорби, 22 июня.

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Об этом пишет агентство vostokmedia.com. На церемонии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Так, в памятном митинге у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» почтили минутой молчания жертв Великой Отечественной войны. К Вечному огню возложили венки и цветы. Также Владивосток присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой 80-летию с начала войны. Как ранее передавал портал «Юга.ру», акцию «Свеча памяти» провели в Краснодарском крае.