Во Владивостоке в День памяти и скорби почтили память советских воинов
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Об этом пишет агентство vostokmedia.com.
На церемонии присутствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Так, в памятном митинге у мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» почтили минутой молчания жертв Великой Отечественной войны.
К Вечному огню возложили венки и цветы.
Также Владивосток присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», посвящённой 80-летию с начала войны.
Как ранее передавал портал «Юга.ру», акцию «Свеча памяти» провели в Краснодарском крае.