Федеральную схему обращения с ТКО планируют утвердить в 2021 году

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Федеральную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) планируют утвердить в 2021 году. К настоящему времени её согласовали все регионы, рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на круглом столе в Совете Федерации.
Федеральную схему обращения с ТКО планируют утвердить в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы достаточно долго работали над схемой с субъектами. Работа заключалась не только в техническом объединении региональных схем в единый документ, но и в нахождении баланса, связанного с оптимальным размещением объектов обработки и утилизации по отношению к объектам образования отходов», — заявил Буцаев.

По его словам, схему могли принять ещё в 2020 году, но законодательные поправки правительства не позволили это сделать.

Как уточняется, к настоящему времени они уже приняты депутатами Госдумы. 

23 июня их рассмотрят в Совфеде.

Как пояснил Буцаев, смысл изменений — в придании большей мобильности порядку и форме утверждения документа.

Ранее Буцаев в беседе с НТВ напомнил о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора.

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