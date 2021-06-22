Федеральную схему обращения с ТКО планируют утвердить в 2021 году

Федеральную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) планируют утвердить в 2021 году. К настоящему времени её согласовали все регионы, рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев на круглом столе в Совете Федерации.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы достаточно долго работали над схемой с субъектами. Работа заключалась не только в техническом объединении региональных схем в единый документ, но и в нахождении баланса, связанного с оптимальным размещением объектов обработки и утилизации по отношению к объектам образования отходов», — заявил Буцаев.

По его словам, схему могли принять ещё в 2020 году, но законодательные поправки правительства не позволили это сделать.

Как уточняется, к настоящему времени они уже приняты депутатами Госдумы.

23 июня их рассмотрят в Совфеде.

Как пояснил Буцаев, смысл изменений — в придании большей мобильности порядку и форме утверждения документа.

Ранее Буцаев в беседе с НТВ напомнил о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора.