Главврачи клиник Москвы исполнили песню «Нам нужна одна победа»

Главврачи московских клиник исполнили песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Ролик опубликовал в своих соцсетях главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко.

«Сегодня 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. День памяти и скорби отмечается в нашей стране 22 июня. «Тот самый светлый день в году», каковым его назвал поэт Константин Симонов, стал национальной трагической датой. А песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», написанная для художественного фильма «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова в 1970-м, является одним из символов этого страшного для нашей страны дня. Ещё большее значение и звучание она приобрела сегодня, когда коронавирусная инфекция подняла новую волну заболеваемости», — написал Вечорко.

По его словам, пандемия показала, что победить СOVID-19 можно только с помощью строгого соблюдения санитарных норм и вакцинации.

«Мы вместе с главными врачами столичных клиник исполнили эту песню, символизируя общее стремление к победе над коварным вирусом! Нам нужна одна победа!» — подчеркнул он.