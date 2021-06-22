Шойгу направил своего зама в Крым для координации борьбы с паводком

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание по ликвидации последствий паводка в Крыму, передаёт РИА Новости.

По словам главы Минобороны, в результате аномального количества осадков оказались подтопленными девять городов и 27 населённых пунктов.

Он напомнил, что президент Владимир Путин дал указания о применении и подключении вооружённых сил.

«Сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска», — сказал Шойгу.

Он сообщил, что на полуостров вылетает замминистра обороны Дмитрий Булгаков, чтобы на месте координировать все действия сил и подразделений ВС, а также для работы с губернатором Крыма.

Ранее «Крыминформ» писало, что мобильный отряд армейского корпуса Черноморского флота расчистил после подтоплений более 130 частных домов.