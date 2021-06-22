Минюст включил «Лабораторию социальных наук» в список иноагентов

Министерство юстиции России внесло автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук» в список НКО, которые выполняют функции иноагента.

Организацию внесли в перечень 21 июня.

Согласно данным министерства, «Лабораторию социальных наук» финансирует Oxford Russia Fund (Великобритания).

Целью организации названо «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Среди видов деятельности этой организации указываются распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также «формирование общественно-политических взглядов и убеждений».