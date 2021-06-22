Минюст включил «Лабораторию социальных наук» в список иноагентов

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Министерство юстиции России внесло автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук» в список НКО, которые выполняют функции иноагента.
Минюст включил «Лабораторию социальных наук» в список иноагентов
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

Организацию внесли в перечень 21 июня. 

Согласно данным министерства, «Лабораторию социальных наук» финансирует Oxford Russia Fund (Великобритания).

Целью организации названо «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Среди видов деятельности этой организации указываются распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, а также «формирование общественно-политических взглядов и убеждений».

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