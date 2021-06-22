В Москве отремонтируют «Дом со зверями» на Чистых прудах

Историческое здание Москвы, известное как «Дом со зверями», расположенное по адресу Чистопрудный бульвар, дом 14, отремонтируют.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Фасады промоют, отремонтируют кирпичную кладку стен и знаменитые лепные декоративные элементы. В местах повреждения стены обработают защитными препаратами. Заменят отливы на балконах, уложат новую плитку, очистят от коррозии и окраски ограждения и другие металлические элементы», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Как отмечается, здание было построено в 1908 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун.