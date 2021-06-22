В Москве отремонтируют «Дом со зверями» на Чистых прудах

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Историческое здание Москвы, известное как «Дом со зверями», расположенное по адресу Чистопрудный бульвар, дом 14, отремонтируют.
В Москве отремонтируют «Дом со зверями» на Чистых прудах
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Фасады промоют, отремонтируют кирпичную кладку стен и знаменитые лепные декоративные элементы. В местах повреждения стены обработают защитными препаратами. Заменят отливы на балконах, уложат новую плитку, очистят от коррозии и окраски ограждения и другие металлические элементы», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Как отмечается, здание было построено в 1908 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун.

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