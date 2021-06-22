В Москве отремонтируют «Дом со зверями» на Чистых прудах
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Фасады промоют, отремонтируют кирпичную кладку стен и знаменитые лепные декоративные элементы. В местах повреждения стены обработают защитными препаратами. Заменят отливы на балконах, уложат новую плитку, очистят от коррозии и окраски ограждения и другие металлические элементы», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Как отмечается, здание было построено в 1908 году и является объектом культурного наследия регионального значения.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Сочи планируют отреставрировать башню на горе Большой Ахун.