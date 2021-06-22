В Свердловском заповеднике тушат два пожара площадью более 100 га

На территории крупнейшего в Свердловской области заповедника «Денежкин камень» общая площадь двух пожаров превысила 100 га.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу заповедника.

«На территории заповедника «Денежкин камень» действуют два пожара. Площадь первого пожара 63 га. Площадь второго — 51,4 га», — говорится на официальном сайте заповедника.

При этом длина кромки пожара достигает почти 7 км.

На месте работают сотрудники заповедника, уральской авиабазы, Авиалесоохраны, МЧС, природоохранной организации Greenpeace и волонтёры.

Директор заповедника Анна Квашнина рассказала, что возгорание могло произойти из-за грозы.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.