В Свердловском заповеднике тушат два пожара площадью более 100 га
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу заповедника.
«На территории заповедника «Денежкин камень» действуют два пожара. Площадь первого пожара 63 га. Площадь второго — 51,4 га», — говорится на официальном сайте заповедника.
При этом длина кромки пожара достигает почти 7 км.
На месте работают сотрудники заповедника, уральской авиабазы, Авиалесоохраны, МЧС, природоохранной организации Greenpeace и волонтёры.
Директор заповедника Анна Квашнина рассказала, что возгорание могло произойти из-за грозы.
Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.