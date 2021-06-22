На Троицком мосту Петербурга зажгли свечи в День памяти и скорби

В ночь на 22 июня на Троицком мосту в Санкт-Петербурге зажгли инсталляцию в виде свечи в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Акцию организовало издание правительства города «Петербургский дневник» при поддержке комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Она стала продолжением проекта «Поющие мосты». «Свеча» на мосту зажглась в 02:00.

«В связи с особой датой как для нашего города, так и для всей страны, мы решили, что будет правильно провести аналогичный проект без музыки на пролёте Троицкого моста. Недалеко отсюда, на Марсовом поле, проходит акция «Свеча памяти», которую организует молодёжь Петербурга. Лазерная свеча символизирует то, что и современные технологии могут напоминать петербуржцам и гостям города о 22 июня 1941 года», — сказал генеральный директор ОАО «Петроцентр», главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», «Свечу памяти» провели в Краснодарском крае.