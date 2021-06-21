На Кубани захоронили останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны

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В краснодарском селе Кеслерово захоронили останки бойцов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.
На Кубани захоронили останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны
  • © пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что останки более 70 бойцов были найдены поисковиками во время «Вахты памяти».

Как указывает телеканал, в итоге удалось установить имя только одного из них — по личному медальону. Это санитар Василий Орешников. В настоящее время разыскиваются его родные.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что акцию «Свеча памяти» проведут в Краснодарском крае.

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