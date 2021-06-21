На Кубани захоронили останки солдат, погибших во время Великой Отечественной войны

В краснодарском селе Кеслерово захоронили останки бойцов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что останки более 70 бойцов были найдены поисковиками во время «Вахты памяти».

Как указывает телеканал, в итоге удалось установить имя только одного из них — по личному медальону. Это санитар Василий Орешников. В настоящее время разыскиваются его родные.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что акцию «Свеча памяти» проведут в Краснодарском крае.