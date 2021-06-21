Волонтёрской деятельностью в Москве занимаются более 38 тысяч подростков

Добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В 2020 году с участием подростков-волонтёров прошло 54 мероприятия, в том числе Российская креативная неделя и конкурс «Доброволец Москвы».

«История вступления в ряды добровольцев у каждого из ребят своя, но объединяет их одно — желание помогать другим, делая мир добрее», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В качестве благодарности организаторы акций нередко готовят для волонтёров поощрения — грамоты, сувениры, бесплатные билеты на культурные мероприятия.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что добровольцами центра «Мосволонтёр» стали более 125 тыс. человек, большинство из которых — граждане младше 30 лет.