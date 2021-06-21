В Мосприроде рассказали об экологичных способах защиты от комаров

Эксперты Мосприроды рассказали об экологичных средствах для защиты от комаров.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Надёжной защитой вас могут обеспечить всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесённых на кожу. Запах сушёной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища. Минимум на десять часов помогут избавиться от комаров несколько измельчённых долек чеснока, разложенных по углам комнаты», — посоветовали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае возникновения аллергии на укусы комаров, мошек, пчёл.