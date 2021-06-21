В Мосприроде рассказали об экологичных способах защиты от комаров

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Эксперты Мосприроды рассказали об экологичных средствах для защиты от комаров.
В Мосприроде рассказали об экологичных способах защиты от комаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».  

«Надёжной защитой вас могут обеспечить всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесённых на кожу. Запах сушёной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища. Минимум на десять часов помогут избавиться от комаров несколько измельчённых долек чеснока, разложенных по углам комнаты», — посоветовали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае возникновения аллергии на укусы комаров, мошек, пчёл.

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