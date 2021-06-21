На Кубани спецназ ЮВО провёл учения

В горах Краснодарского края подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели учение по действиям в тылу условного противника.

Об этом сообщает «Кубань 24».

По легенде, спецназ десантировался с вертолётов в тыл условного противника, провёл разведку местности, обнаружил высокоточное оружие, систему обороны «врага», замаскированные командные пункты, скопления техники и склады с боеприпасами.

После этого военнослужащие «захватили» стратегически важные объекты.

Спецназовцы отработали свои навыки скрытного перемещения на местности, обустройства постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил.

Учения прошли с использованием новейшего боевого оборудования — оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония», которые работают в тепловизионном диапазоне.

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