Автоэксперт поддержал планы АвтоВАЗа выпускать более дорогие автомобили

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал планы президента АвтоВАЗа Николя Мора по выпуску автомобилей стоимостью выше 1 млн рублей.

По мнению эксперта, для компании это — «вопрос выживания».

«Lada пока занимает нижний сегмент. В планах — переход на новую платформу, которая позволит не просто создавать новый автомобиль, а принципиально новый автомобиль по своим техническим характеристикам, потребительским свойствам», — отмечает эксперт.

Он добавил, что АвтоВАЗ планирует выпуск пяти новых моделей, которые будут конкурентоспособны.

При этом Моржаретто уточнил, ссылаясь на слова Мора, что производство нынешних моделей продлят, «пока будет спрос».

«Не может компания жить со старым, дешёвым модельным рядом. Сегодня все автомобили Lada находятся в одной ценовой категории и в одном классе. Тут появится машина класса С, появится у потребителя выбор. У потребителя, который привык к марке Lada, должен быть выбор. На сегодня он есть, но он очень узкий. Чтобы существовать на рынке, нужно иметь, условно, не пять автомобилей, а семь, причём в разных классах, в разных нишах. Для АвтоВАЗа — это не блажь, не желание заработать больше денег, а попытка найти своё место в новом меняющемся мире», — заключил Моржаретто.

Ранее Мор сообщил, что АвтоВАЗ планирует начать производство новых автомобилей в течение пяти лет.