Более 5 млн рублей пожертвовали пользователи благотворительного сервиса на mos.ru

С помощью благотворительного сервиса на mos.ru жители совершили более 18 тыс. платежей. Таким образом, общая сумма пожертвований составила более 5 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Как уточняется, сервис был запущен осенью 2020 года. За время его существования им воспользовались более 10 тыс. человек, сделав переводы на сумму более 5 млн рублей.

С помощью сервиса средства можно перечислять на помощь детям и подросткам, пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Отмечается, что в перечне фондов — партнёров проекта 46 проверенных благотворительных организаций.

Как ранее сообщал сайт Nation News, президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.