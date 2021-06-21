Акцию «Время ранних» продлили в метро Москвы до конца 2021 года

Акцию «Время ранних» продлили до конца 2021 года. Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро Москвы смогут ездить с 50%-ной скидкой с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы. «Акцию «Время ранних» продлили до конца года. Система скидок позволила разгрузить востребованные направления в часы пик. Эффект сопоставим с запуском пяти дополнительных поездов — 8 тыс. пассажиров изменили свой маршрут», — говорится в сообщении. Как уточняется, скидка действует только в рабочие дни. Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.