Акцию «Время ранних» продлили в метро Москвы до конца 2021 года
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«Акцию «Время ранних» продлили до конца года. Система скидок позволила разгрузить востребованные направления в часы пик. Эффект сопоставим с запуском пяти дополнительных поездов — 8 тыс. пассажиров изменили свой маршрут», — говорится в сообщении.
Как уточняется, скидка действует только в рабочие дни.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.