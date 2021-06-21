Гендиректор АПИК прокомментировала ситуацию с вакцинацией

Генеральный директор Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) Татьяна Аверина прокомментировала RT ситуацию с вакцинацией.

«Для малого и среднего бизнеса вакцинация определённо пойдёт на пользу. Сейчас многие клиенты из чувства безопасности сокращают визиты в общественные места, в том числе и в салоны красоты», — сказала она.

По её словам, вакцинация снизит риски заболевания, что приведёт к увеличению потока клиентов, благодаря этому улучшится экономическая ситуация, а психологическая обстановка нормализуется.

При этом она считает, что предприниматель не должен нести ответственность за личное здоровье своих сотрудников — ни моральную, ни материальную, и не может уволить сотрудника, если у него нет прививки.

Также она рассказала, что АПИК провела опрос предпринимателей.

«По итогам этого опроса выяснилось следующее: 15% прошли вакцинацию, 24% имеют антитела после перенесённого COVID-19, 22% планируют привиться российской вакциной в ближайшее время, 9% ждут импортную вакцину, 30% против вакцинации», — сказала она.

Она считает, что необходимо наладить информирование граждан, поскольку «многие боятся последствий».

«Профессора, академики, медики пусть проводят разъяснительную работу, что вакцина — это возможность избежать тяжёлой формы заболевания и выработать иммунитет, обезопасив тем самым себя и своих близких», — заявила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.