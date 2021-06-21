Артиллеристы ЦВО провели учения в Кемеровской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По замыслу учений, условный противник планировал захватить населённый пункт для организации оборонительных позиций и опорного пункта.
Артиллеристы выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и сосредоточенным огнём произвели уничтожение наступающего противника на дальности в 20 км.
Контроль поражения целей и корректировку огня в небе осуществлял беспилотник «Орлан-10».
Уточняется, что в учениях были задействованы около 300 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.
Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщило, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.