Артиллеристы ЦВО провели учения в Кемеровской области

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Кемеровской области остановили наступление превосходящих сил условного противника.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По замыслу учений, условный противник планировал захватить населённый пункт для организации оборонительных позиций и опорного пункта.

Артиллеристы выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и сосредоточенным огнём произвели уничтожение наступающего противника на дальности в 20 км.

Контроль поражения целей и корректировку огня в небе осуществлял беспилотник «Орлан-10».

Уточняется, что в учениях были задействованы около 300 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщило, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.