В Роскачестве напомнили об опасном воздействии солнечных лучей на гаджеты

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как спасти смартфон от перегрева.

В беседе с радиостанцией Sputnik специалист порекомендовал беречь устройство от воздействия прямых солнечных лучей.

«Надо следить, чтобы ни адаптер питания, ни само зарядное устройство, ни сам телефон не попадали во время зарядки под длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию», — предостерёг Кузьменко.

Также, по его словам, в такой ситуации не исключён риск возгорания устройства или адаптера питания в момент их подключения к розетке.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.