В Подмосковье за сутки выявили порядка 1,8 тысячи случаев коронавируса

В Московской области за сутки выявили около 1,8 тыс. случаев заболевания COVID-19, что является максимальным показателем в регионе за время пандемии. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

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Соответствующие данные она привела в ходе совещания губернатора с министрами и главами муниципалитетов. «Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тыс. человек», — приводит её слова Интерфакс. Она отметила, что это «абсолютный рекорд» для региона по суточному приросту выявляемых случаев заболевания. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, днём ранее в Подмосковье выявили 1638 случаев заболевания за сутки.