В Подмосковье за сутки выявили порядка 1,8 тысячи случаев коронавируса

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В Московской области за сутки выявили около 1,8 тыс. случаев заболевания COVID-19, что является максимальным показателем в регионе за время пандемии. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.
В Подмосковье за сутки выявили порядка 1,8 тысячи случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Соответствующие данные она привела в ходе совещания губернатора с министрами и главами муниципалитетов.

«Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тыс. человек», — приводит её слова Интерфакс.

Она отметила, что это «абсолютный рекорд» для региона по суточному приросту выявляемых случаев заболевания.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, днём ранее в Подмосковье выявили 1638 случаев заболевания за сутки.

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