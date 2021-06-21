В Подмосковье за сутки выявили порядка 1,8 тысячи случаев коронавируса
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Соответствующие данные она привела в ходе совещания губернатора с министрами и главами муниципалитетов.
«Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тыс. человек», — приводит её слова Интерфакс.
Она отметила, что это «абсолютный рекорд» для региона по суточному приросту выявляемых случаев заболевания.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, днём ранее в Подмосковье выявили 1638 случаев заболевания за сутки.