В частном секторе Подмосковья инспектируют газовое оборудование

В Московской области проверяют газовое оборудование в частных домах. К настоящему времени сотрудники Мособлгаза проинспектировали уже порядка 150 тыс. домов.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу организации. Как отмечается, проверки проводятся по поручению губернатора области Андрея Воробьёва. Всего в регионе 766,95 тыс. абонентов сектора индивидуального жилищного строительства. Рейды, о которых идёт речь, начались в апреле. Как ранее сообщала Nation News, директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.