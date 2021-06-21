В частном секторе Подмосковья инспектируют газовое оборудование

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В Московской области проверяют газовое оборудование в частных домах. К настоящему времени сотрудники Мособлгаза проинспектировали уже порядка 150 тыс. домов.
В частном секторе Подмосковья инспектируют газовое оборудование
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается, проверки проводятся по поручению губернатора области Андрея Воробьёва.

Всего в регионе 766,95 тыс. абонентов сектора индивидуального жилищного строительства. 

Рейды, о которых идёт речь, начались в апреле.

Как ранее сообщала Nation News, директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.

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