Дегтярёв назвал невозможной обязательную вакцинацию в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не считает возможным введение обязательной вакцинации в регионе.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вы знаете мою позицию по поводу обязательной вакцинации. Я не считаю это возможным в Хабаровском крае», — сказал Дегтярёв.

Он добавил, что в регионе нормальные темпы вакцинации, «просто их нужно ускорить».

Также Дегтярёв заявил о необходимости соблюдать действующие меры профилактики.

Врио губернатора поручил обратить внимание на то, как контролируется масочный режим в Хабаровском крае, отметив, что «все ходят без масок везде».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.