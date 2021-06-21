Дегтярёв назвал невозможной обязательную вакцинацию в Хабаровском крае

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не считает возможным введение обязательной вакцинации в регионе.
Дегтярёв назвал невозможной обязательную вакцинацию в Хабаровском крае
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Вы знаете мою позицию по поводу обязательной вакцинации. Я не считаю это возможным в Хабаровском крае», — сказал Дегтярёв.

Он добавил, что в регионе нормальные темпы вакцинации, «просто их нужно ускорить».

Также Дегтярёв заявил о необходимости соблюдать действующие меры профилактики. 

Врио губернатора поручил обратить внимание на то, как контролируется масочный режим в Хабаровском крае, отметив, что «все ходят без масок везде».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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