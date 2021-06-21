В Хабаровском крае возбудили дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения возле станицы Гиагинской в Адыгее погибли четыре человека, трое пострадали.