Украинские ВМС провели учения в Чёрном море

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Украинские ВМС провели тактические учения с привлечением морской пехоты и авиации в Чёрном море.
Украинские ВМС провели учения в Чёрном море
  • © Министерство обороны Украины

«В определённых районах Чёрного моря Военно-морские силы Вооружённых сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», — приводит ТАСС сообщение Минобороны Украины.

Отмечается, что особенность этих учений в том, что моряки впервые использовали надувные мишени типа Killer Tomatoes, применяемые в странах — членах НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.

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