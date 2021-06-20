Украинские ВМС провели учения в Чёрном море

Украинские ВМС провели тактические учения с привлечением морской пехоты и авиации в Чёрном море.

«В определённых районах Чёрного моря Военно-морские силы Вооружённых сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», — приводит ТАСС сообщение Минобороны Украины.

Отмечается, что особенность этих учений в том, что моряки впервые использовали надувные мишени типа Killer Tomatoes, применяемые в странах — членах НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при определённых обстоятельствах Киев будет вынужден создать «самую мощную армию» в Европе.