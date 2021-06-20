В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным
«Программа выйдет в 12:00 мск», — сообщает служба.
В ходе программы президент России ответит на вопросы жителей страны.
Отмечается, что граждане смогут задать вопросы посредством мобильного приложения «Москва – Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.
Очередная «Прямая линия» выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке прямой линии с Путиным.