В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

Пресс-служба Кремля сообщает, что российский президент Владимир Путин 30 июня проведёт прямую линию.

«Программа выйдет в 12:00 мск», — сообщает служба.

В ходе программы президент России ответит на вопросы жителей страны.

Отмечается, что граждане смогут задать вопросы посредством мобильного приложения «Москва – Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира.

Очередная «Прямая линия» выйдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке прямой линии с Путиным.