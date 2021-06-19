В Петербурге обязали вакцинировать от COVID-19 65% госслужащих до 15 августа

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Власти Санкт-Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.
В Петербурге обязали вакцинировать от COVID-19 65% госслужащих до 15 августа
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», — говорится в заявлении.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов поддержал решение об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан в Москве.

В конце мая Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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