В Петербурге обязали вакцинировать от COVID-19 65% госслужащих до 15 августа

Власти Санкт-Петербурга предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников, а также сотрудников госучреждений и госпредприятий.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», — говорится в заявлении.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов поддержал решение об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда категорий граждан в Москве.

В конце мая Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.