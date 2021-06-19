В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами

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В правительстве Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.
В Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами
  • РИА Новости

«По оперативным данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории республики действуют 37 природных пожаров на общей площади 25 950,6 га. За сутки возникло шесть природных пожаров на общей площади 189,5 га, ликвидировано три природных пожара на общей площади 7 га», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «к тушению природных пожаров привлекались 1,1 тыс. человек и 100 единиц техники».

Ранее сообщалось, что более 2,7 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на борьбу с лесными пожарами. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

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