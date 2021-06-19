В России будут дополнять систему мер поддержки семей с детьми

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Власти России будут постоянно работать над дополнением уже существующих мер по оказанию помощи семьям с детьми.
В России будут дополнять систему мер поддержки семей с детьми
  • © Elena Sikorskaya
  • globallookpress.com

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в субботу на съезде «Единой России», сообщает ТАСС.

«Уже принятые решения будем постоянно дополнять, настраивать, расширять. Но что подчеркну: на этой основе нужно сформировать именно целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми», — сказал государственный лидер.

Правительство России ранее сообщило о планах выделить дополнительно более 55 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет. В Общественной палате поддержали эту инициативу.

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