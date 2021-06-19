Путин призвал правительство и Минздрав работать в «штабном режиме»

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на XX съезде партии «Единая Россия» призвал правительство и Минздрав работать в «штабном режиме».

«Как вы знаете, в текущем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения... вынуждены были из-за пандемии немного сдвинуть, как мы говорим, по графику вправо, потому что часть направленных на это ресурсов были направлены на решение острых текущих, неожиданно возникших задач, но тем не менее мы уже начали эту работу и будем её продолжать», — сказал он.

По его словам, на соответствующие цели уже было выделено 550 млрд рублей.

«Проблем, требующих решений, волнующих людей, здесь много, поэтому правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации надо сейчас работать в особом, штабном режиме. Я прошу подключиться и «Единую Россию», особенно на местах, в муниципалитетах, где в основном и реализуются эти программы», — добавил он.

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