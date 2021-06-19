Уголовное дело возбуждено после ЧП на шахте в Кузбассе
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«Поступило сообщение, что в лаве шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровском муниципальном округе произошёл выброс угольной массы, 37-летний горнорабочий погиб», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Тело погибшего рабочего поднято на поверхность, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что один человек погиб на шахте в Кемеровской области.