Уголовное дело возбуждено после ЧП на шахте в Кузбассе

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего при обрушении на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области.

«Поступило сообщение, что в лаве шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровском муниципальном округе произошёл выброс угольной массы, 37-летний горнорабочий погиб», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Тело погибшего рабочего поднято на поверхность, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что один человек погиб на шахте в Кемеровской области.