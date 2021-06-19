СК начал проверку по факту крушения самолёта L-410 в Кузбассе

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку в связи с крушением самолёта L-410 в Кемеровской области. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
СК начал проверку по факту крушения самолёта L-410 в Кузбассе
  • vk.com

По предварительным данным, L-410 выполнял тренировочный полёт на аэродроме Танай.

Во время полёта командир самолёта доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение вернуться на аэродром вылета. 

«При развороте самолёт, задев крону деревьев крылом,  упал на землю. На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них два члена экипажа», — заявили в СК.

В следственном органе добавили, что, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта L-410.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить