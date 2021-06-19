СК начал проверку по факту крушения самолёта L-410 в Кузбассе

Следователи организовали проверку в связи с крушением самолёта L-410 в Кемеровской области. Об этом информирует пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, L-410 выполнял тренировочный полёт на аэродроме Танай.

Во время полёта командир самолёта доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение вернуться на аэродром вылета.

«При развороте самолёт, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них два члена экипажа», — заявили в СК.

В следственном органе добавили, что, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолёта L-410.