В России выросло число фейковых сайтов для прохождения ТО

Количество фейковых сайтов, предлагающих автомобилистам получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания в мае-июне выросло в пять раз по сравнению с показателями марта-апреля.

Такую статистику собрали для «Известий» в InfoSecurity a Softline Company.

Отмечается, что с начала мая 2021 года было зарегистрировано свыше 500 доменных имён со словом «техосмотр», около 90% которых — сайты, где предлагается приобрести диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания.

Пользователи, попадающие на эти сайты, переводят деньги злоумышленникам и либо получают фейковые документы, либо не получают ничего, опубликовывая при этом личную платёжную информацию.

Подобный бум, скорее всего, связан с принятием нового закона об отмене прохождения обязательного техосмотра (ТО), который вступит в силу 22 августа: злоумышленники пытаются в последний раз воспользоваться данным способом вымогательства.

В материале RT — подробнее о том, что Госдума отменила обязательный техосмотр для приобретения ОСАГО.