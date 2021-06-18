Минкультуры вводит дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры в Москве

Минкультуры России вводит дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом ведомства с 18 по 29 июня 2021 года устанавливается ограничение на одновременное присутствие не более 50% зрителей на концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях, проводимых подведомственными учреждениями», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что число посетителей не должно превышать 1 тыс. человек при обязательном условии, что все присутствующие будут обеспечены посадочными местами.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции в столице до 29 июня включительно. Кроме того, в городе запретили проведение массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек и закрыли фан-зоны. С 19 июня в Москве стартует эксперимент с «точками общепита, свободными от коронавируса», в нём примут участие 15—20 заведений.