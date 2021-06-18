В ГИБДД Москвы рассказали о результатах анализа аварийности на крупных магистралях

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Столичное правительство и Госавтоинспекция Москвы провели анализ аварийности на крупных магистралях города. Об этом сообщили в столичной ГИБДД.
В ГИБДД Москвы рассказали о результатах анализа аварийности на крупных магистралях
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«По итогам анализа тройку антирейтинга возглавила Московская кольцевая автодорога. Несмотря на общее снижение количества дорожных аварий на МКАДе более чем на 6%, а погибших и раненных в них людей — на 39% и 13% соответственно, проблема безопасности остаётся актуальной», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «за пять месяцев текущего года в дорожных авариях на Московской кольцевой погибли 20 человек».

На второй строчке антирейтинга — Кутузовский проспект и Варшавское шоссе (по четыре человека, погибших в ДТП), а на третьей — Ленинградское шоссе.

Ранее сообщалось, что МВД впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколёс и других подобных средств.

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