В Москве к осени планируют ввести в эксплуатацию 49 социальных объектов

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Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что к началу осени в столице планируется ввести в эксплуатацию 49 объектов социальной инфраструктуры, почти половина из которых уже построена.
В Москве к осени планируют ввести в эксплуатацию 49 социальных объектов
  • © РИА Новости / Сергей Венявский

Об этом информирует НСН.

«Одним из приоритетов в работе строительного комплекса остаётся развитие социальной инфраструктуры, в том числе возведение объектов образования, которые обеспечат дополнительные места в школах и детских садах для юных москвичей», — отметил Бочкарёв.

Он добавил, что к началу учебного года планируется завершить строительство 36 зданий для образовательных учреждений.

Кроме того продолжается строительство медицинских учреждений, объектов спорта и культуры. До конца лета будет введено шесть объектов здравоохранения и семь спортивных сооружений.

Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.

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