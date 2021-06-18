Воробьёв сделал третью прививку от COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире канала RTVI сообщил, что сделал прививку от коронавируса уже в третий раз.

«Я вакцинирован, и уже третий раз. Потому что в чём ещё специфика этого индийского штамма (коронавируса. — RT) — антитела должны быть высокие. За ними нужно следить, смотреть. Я ставил прививку в ноябре и недавно поставил, на днях, третью вакцину», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

Также телеканал «360» сообщал, что прививку от коронавируса в многофункциональных центрах Московской области сделали более 27 тыс. человек за четыре месяца. Вакцинация проходит в мобильных и стационарных пунктах.