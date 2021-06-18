Роспотребнадзор не рекомендует проводить голосование на придомовых территориях

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Проведение голосования на придомовых территориях в сентябре может способствовать росту инфицирования COVID-19. В связи с этим Роспотребнадзор не рекомендует проведение голосования в таком формате в этом году.
Роспотребнадзор не рекомендует проводить голосование на придомовых территориях
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Опыт показал, что придомовое голосование ведёт порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время. И такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали», — сказала она.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что голосование будет проходить в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября.

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