Роспотребнадзор не рекомендует проводить голосование на придомовых территориях
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
«Опыт показал, что придомовое голосование ведёт порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время. И такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали», — сказала она.
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что голосование будет проходить в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября.