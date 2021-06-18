Ижевск присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»

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В День памяти и скорби, 22 июня, в Ижевске пройдёт всероссийская акция «Лучи Победы», сообщила пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
Ижевск присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»
  • Pixabay

К акции присоединятся все города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, пишет ИА «Удмуртия».

Прожекторы включат в разных регионах России.

Световая акция по всей стране поможет частично повторить историческую праздничную иллюминацию, украсившую Москву в 1945 году пятью кольцами прожекторов.

В Ижевске около десяти лучей направят на монумент «Навеки с Россией».

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в мае в Севастополе начала работу передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества.

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