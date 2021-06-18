Ижевск присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»
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К акции присоединятся все города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести, пишет ИА «Удмуртия».
Прожекторы включат в разных регионах России.
Световая акция по всей стране поможет частично повторить историческую праздничную иллюминацию, украсившую Москву в 1945 году пятью кольцами прожекторов.
В Ижевске около десяти лучей направят на монумент «Навеки с Россией».
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в мае в Севастополе начала работу передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества.