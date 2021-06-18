В Приамурье четыре человека пропали после опрокидывания «Урала»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.
По его данным, ДТП произошло в Тындинском районе на седьмом километре автодороги Олекма-Хани, когда автомобиль переезжал вброд ручей Хайнхаан. В «Урале» находились восемь человек.
«В настоящее время четверо граждан считаются пропавшими без вести, в том числе и водитель автомобиля», — заявили в МВД.
Отмечается, что проводятся поисково-спасательные мероприятия.
Ранее в Краснодарском крае при столкновении трёх автомобилей один человек погиб и пятеро пострадали.