Мурашко не исключил роста заболеваемости туберкулёзом из-за пандемии

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко не исключил возможности роста заболеваемости туберкулёзом из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко не исключил роста заболеваемости туберкулёзом из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе мероприятия ВОЗ, посвящённого глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулёза, передаёт РИА Новости.

Министр отметил, что «ввиду пандемии COVID-19 в 2020 году отмечалось некоторое снижение профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза и в ряде ситуаций охвата профилактическими диагностическими исследованиями».

По его словам, это «может потенциально привести к некоторому росту заболеваемости в этот и последующие годы».

Ранее Мурашко сообщил, что молодые люди стали на 40% чаще заболевать коронавирусной инфекцией.

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